Курс доллара, безработица и снижение экспорта: Минэкономразвития дало прогноз на 2025 год

Минэкономразвития России пересмотрел ключевые экономические прогнозы.
Министерство экономического развития (МЭР) Российской Федерации подготовило прогноз социально-экономического развития страны. Он включает широкий спектр параметров, в том числе курс доллара, промышленное производство и безработицу. О ключевых пунктах прогноза читайте в материале URA.RU.
Доллар.
В Минэкономе считают, что на конец текущего года курс доллара составит 98,7 рубля. Кроме того, министерство пересмотрело свой прогноз по среднему годовому курсу доллара на 2025 год, снизив его с 96,5 до 94,3 рубля. Ожидания выстроены на основании вводных данных, в том числе учитывались нефтяные цены, торговый баланс. В ведомстве не исключили сильную волатильность курса американской валюты.
Инфляция, рост зарплат и безработица.
Отдельный блок прогноза посвящен уровню цен. В министерстве предполагают, что в 2025 году инфляция вырастет с 4,5% до 7,6% Ожидания выстроены на анализе динамики прошлого года и начала текущего. В 2026 году рост цен должен замедлиться до 4%, этот тренд сохранится в 2027—2028 годах.
При этом рост заработных плат будет находиться на уровне около 6,8%. Прогноз был пересмотрен в сторону понижения с 7%. В последующие годы темпы повышения будут замедляться: до 5,7% в 2026 году, 4,1% в 2027 году и 3,2% в 2028-м.
В период с 2025 по 2028 годы безработица будет удерживаться на уровне 2,5% в годовом выражении. Такой показатель связан, в частности, с тем, что на рынке труда сохраняется значительное количество открытых вакансий, хотя их число снизилось по сравнению с максимальными значениями, зафиксированными в середине прошлого года.
Экспорт и промышленное производство.
В 2025 году объем экспорта из России, согласно прогнозу, уменьшится до 410,6 миллиарда долларов по сравнению с нынешним показателем в 433,8 миллиарда долларов. К 2028 году значение, как ожидает Минэконом, вырастет и достигнет 525,1 миллиарда долларов.
Эксперты министерства пересмотрели в сторону повышения прогноз по росту промышленного производства на 2025 год: ожидается увеличение показателя до 2,6% вместо ранее прогнозируемых 2%. Согласно обновленным данным, в 2026 году объем промышленного производства поднимется на 2,9%, а в 2027 и 2028 годах темпы роста составят по 2,8%.