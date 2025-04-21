Курс доллара, безработица и снижение экспорта: Минэкономразвития дало прогноз на 2025 год

В период с 2025 по 2028 годы безработица будет удерживаться на уровне 2,5% в годовом выражении. Такой показатель связан, в частности, с тем, что на рынке труда сохраняется значительное количество открытых вакансий, хотя их число снизилось по сравнению с максимальными значениями, зафиксированными в середине прошлого года.