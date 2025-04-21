Россияне ринулись брать потребкредиты

Россияне взяли кредитов более чем на 200 млрд рублей.
В марте 2024 года российские банки выдали гражданам потребительских кредитов на сумму 219 млрд рублей, что на 15% превышает аналогичный показатель февраля. Об этом сообщили Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
«Всего за прошлый месяц физические лица оформили 1,28 млн займов, что лишь незначительно выше февральских данных. Объемы выдачи кредитов наличными растут второй месяц подряд: в марте они достигли 211 млрд рублей, увеличившись на 15% относительно февраля», — пишут «Известия».
Ранее в России наблюдался рост числа потребительских банкротств: за первый квартал 2025 года суды признали несостоятельными более 120 тысяч граждан, что на 34,8% больше, чем годом ранее. Также увеличилось количество внесудебных процедур банкротства, их число выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.