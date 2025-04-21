Россияне ринулись брать потребкредиты

Ранее в России наблюдался рост числа потребительских банкротств: за первый квартал 2025 года суды признали несостоятельными более 120 тысяч граждан, что на 34,8% больше, чем годом ранее. Также увеличилось количество внесудебных процедур банкротства, их число выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.