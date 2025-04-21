В России рекордно упал объем наличных

На пике ставок максимальная доходность по вкладам достигала 24%
В России зафиксировано рекордное снижение объема наличных денег в обращении — с января по апрель 2025 года показатель упал более чем на триллион рублей, до 17,4 триллиона. Это следует из статистики Центрального банка России. Регулятор связывает это с ростом привлекательности банковских вкладов вследствие высокой ключевой ставки, а также с развитием безналичных платежей.
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«С начала года объем наличных в обращении снизился на 1,08 трлн рублей и достиг 17,4 трлн рублей. Это рекордное сокращение с начала проведения специальной военной операции. Причина — в привлекательных процентных ставках по вкладам, из-за которых склонность населения к сбережениям возрастает. Доходность по депозитам превышает как фактическую инфляцию, так и ожидания по росту цен», — пишут «Известия», ссылаясь на документ.
В пресс-службе ЦБ уточнили, что на пике ставок максимальная доходность по вкладам достигала 24%, а по отдельным предложениям — до 30%. В настоящее время банки предлагают разместить средства под 20%.
Там добавили, что дополнительный вклад в снижение объема наличных вносят развитие безналичных платежей и расширение банковского обслуживания в новых регионах, для которых ранее преимущественно печатали наличные. Отмечается также, что население охотнее отказывается от наличных в более спокойные периоды, когда отсутствуют экономические шоки.
С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать суточный лимит на снятие наличных средств в размере 50 тысяч рублей. Ограничение распространится исключительно на лиц, в отношении которых имеются подозрения в использовании банковских счетов для вывода украденных денежных средств, сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.