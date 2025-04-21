В России рекордно упал объем наличных

«С начала года объем наличных в обращении снизился на 1,08 трлн рублей и достиг 17,4 трлн рублей. Это рекордное сокращение с начала проведения специальной военной операции. Причина — в привлекательных процентных ставках по вкладам, из-за которых склонность населения к сбережениям возрастает. Доходность по депозитам превышает как фактическую инфляцию, так и ожидания по росту цен», — пишут «Известия», ссылаясь на документ.