Минэкономразвития ожидает курс доллара на конец года на уровне 98,7 рубля

Минэкономразвития России оставило в силе прогноз по курсу доллара, который, по оценкам министерства, на конец 2025 года будет находиться на уровне 98,7 рубля, сообщил представитель ведомства.
«Прогнозные ожидания по курсу доллара на конец 2025 года совпадают с прогнозами сентября 2024 года — 98,7 рубля за доллар», — сказал он журналистам.
Минэкономразвития также внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027—2028 годов. Кроме того, в документе приводится оценка ситуации в экономике России на текущий год.
В нём министерство, в частности, понизило прогноз по среднегодовому курсу доллара с 96,5 рубля до 94,3 рубля.
Напомним, ранее директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович выразил мнение, что к июлю 2025 года начнётся медленное, а затем быстрое укрепление курса доллара. По оценкам эксперта, он вернётся к отметке в 96 рублей.