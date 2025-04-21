Косметический гигант Faberlic будет шить одежду для Минобороны

В пресс-службе Faberlic уточнили, что продажа фабрики позволит компании сконцентрироваться на выпуске наиболее востребованных товаров. Сумму сделки стороны не раскрывают. Фабрика ранее выпускала до 750 тысяч изделий в год, среди которых были футболки, свитшоты, мужское белье и другая трикотажная продукция.