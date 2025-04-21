Косметический гигант Faberlic будет шить одежду для Минобороны

Faberlic продал фабрику одежды структуре «Военторга».
Компания Faberlic, принадлежащая Алексею Нечаеву, полностью продала принадлежащие ей 100% долей ООО «Фэшн фэктори», которое управляло швейной фабрикой в Ивановской области. Новым владельцем предприятия стало ООО «Воентекстильпром», связанное с АО «Военторг». Об этом сообщают издания.
«Производитель косметики и парфюмерии Faberlic продал 100% долей в ООО “Фэшн фэктори” (управляет фабрикой по пошиву одежды в Ивановской области) структуре “Военторга” — ООО “Воентекстильпром”. Изменения в ЕГРЮЛе зарегистрированы 10 апреля…» — пишут "Ведомости.
В пресс-службе Faberlic уточнили, что продажа фабрики позволит компании сконцентрироваться на выпуске наиболее востребованных товаров. Сумму сделки стороны не раскрывают. Фабрика ранее выпускала до 750 тысяч изделий в год, среди которых были футболки, свитшоты, мужское белье и другая трикотажная продукция.
Согласно данным, ООО «Воентекстильпром» на 64% принадлежит Аслану Аталикову, на 26% — АО «Военторг» и на 10% — Залиму Кардангушеву. Компания специализируется на пошиве форменной одежды для Минобороны и МЧС России, располагая шестью собственными производственными площадками на территории Северного Кавказа.