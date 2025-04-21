В Новосибирске рекордно выросли продажи апартаментов в новостройках. Так, если в 2023 году доля апартаментов в общем количестве жилья, реализованного по договорам долевого участия, составляла 6,2 процента, в 2024-м — 8,6 процента, то в первом квартале 2025-го — уже 9,4 процента. Об этом в своем Telegram-канале рассказал аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.
— Доля апартаментов в общем количестве квартир и апартаментов, реализованных в новостройках новосибирской агломерации в первом квартале по ДДУ, составила 9,4 процента. Это 285 апартаментов из общего объема 3021 лот, — указал специалист.
Николаев добавил, что средняя площадь апартаментов была на 15,2 процента меньше, чем средняя площадь квартиры в новостройке, при этом средневзвешенная цена «квадрата», соответственно, на 26,2 процента выше.