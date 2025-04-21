Челябинск вошел в десятку городов по доступности платежей по семейной ипотеке

Как пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Этажи», Челябинск занимает в этом рейтинге восьмое место. Платежи по семейной ипотеке составляют в южноуральском мегаполисе 81,3% от средней ставки аренды. Обгоняют Челябинск в этом вопросе Екатеринбург (71,1%), Ростов-на-Дону (74,2%), Волгоград (74,5%), Новосибирск (74,5%), Самара (75,7%), Москва (78,1%) и Красноярск (79%).