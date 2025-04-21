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Челябинск вошел в десятку городов по доступности платежей по семейной ипотеке

Аналитики сравнили ежемесячные платежи по семейной ипотеке со средними ставками аренды стандартных однокомнатных квартир.

Источник: РИА "Новости"

Как пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Этажи», Челябинск занимает в этом рейтинге восьмое место. Платежи по семейной ипотеке составляют в южноуральском мегаполисе 81,3% от средней ставки аренды. Обгоняют Челябинск в этом вопросе Екатеринбург (71,1%), Ростов-на-Дону (74,2%), Волгоград (74,5%), Новосибирск (74,5%), Самара (75,7%), Москва (78,1%) и Красноярск (79%).

Эксперты вместе с тем отмечают, что сейчас практически во всех российских мегаполисах растет объем предложений на рынке аренды жилья, что начинает охлаждать арендные ставки.