Крымчане начали получать выплаты к 80-летию Победы

В этом году юбилейная выплата поступит некоторым ветеранам дополнительно к прежней праздничной выплате в размере 10 тысяч рублей, которую Отделение СФР по Республике Крым ежегодно перечисляет ветеранам по указу Президента. В соответствии с ним, средства предоставляются только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Региональное Отделение СФР производит все выплаты беззаявительно на основании имеющихся сведений.