Крымчане начали получать выплаты к 80-летию Победы

Даты перечислений для тех, кто получает пенсии через банки — 4 апреля, 11 и 22 апреля, по почте — с 4 по 23 число (в зависимости от графика доставки).
Согласно указу Президента, в 2025 году выплату в размере 80 тысяч рублей получат:
участники, инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы; граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Выплату в размере 55 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
В этом году юбилейная выплата поступит некоторым ветеранам дополнительно к прежней праздничной выплате в размере 10 тысяч рублей, которую Отделение СФР по Республике Крым ежегодно перечисляет ветеранам по указу Президента. В соответствии с ним, средства предоставляются только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Региональное Отделение СФР производит все выплаты беззаявительно на основании имеющихся сведений.