Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд обязал магазины «Командор» указывать полные цены на товары

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский суд принял решение по делу о путанице с ценниками в магазинах сети «Командор». Поводом стали многочисленные жалобы покупателей: они не могли понять, сколько стоит товар по бонусной карте «Копилка», если берут только одну штуку.

Источник: Соцсети

На акционных ценниках указывалась только цена за две единицы товара по карте, а сколько стоит одна штука — не было понятно. Это нарушало права потребителей, ведь покупатель должен получать полную информацию о цене.

Роспотребнадзор провел проверку, подтвердил нарушения и сначала вынес магазину предостережение. Но поскольку «Командор» не отчитался об устранении проблем, ведомство подало в суд.

Суд полностью поддержал Роспотребнадзор. Теперь «Командор» обязан исправить ценники: на них должна быть указана и цена за одну единицу товара по карте «Копилка».

Решение суда уже вступило в силу, рассказывают в ведомстве.