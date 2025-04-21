Суд обязал магазины «Командор» указывать полные цены на товары

На акционных ценниках указывалась только цена за две единицы товара по карте, а сколько стоит одна штука — не было понятно. Это нарушало права потребителей, ведь покупатель должен получать полную информацию о цене.
Роспотребнадзор провел проверку, подтвердил нарушения и сначала вынес магазину предостережение. Но поскольку «Командор» не отчитался об устранении проблем, ведомство подало в суд.
Суд полностью поддержал Роспотребнадзор. Теперь «Командор» обязан исправить ценники: на них должна быть указана и цена за одну единицу товара по карте «Копилка».
Решение суда уже вступило в силу, рассказывают в ведомстве.