За грубые нарушения СанПиН в Прикамье закрыли кафе быстрого питания

В отношении владельца кафе было возбуждено административное производство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения по ст.6.6 КоАП РФ. На судебном заседании онь свою вину признал и сообщил, что с 14 апреля заведение временно закрыто для проведения работ по устранению нарушений.