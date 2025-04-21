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За грубые нарушения СанПиН в Прикамье закрыли кафе быстрого питания

Кафе закрыли на 75 суток.

Источник: Аргументы и факты

Кафе быстрого питания «Сеньор Помидор» в Прикамье временно закрыли из-за грубых нарушений СанПиН, сообщает пресс-служба Краснокамского городского суда.

31 марта сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую проверку кафе «Сеньор Помидор», где готовились и продавались шаурма, шаверма и другие виды фастфуда. Однако во время инспекции были выявлены серьёзные нарушения санитарных норм.

«После проверки, во избежание угрозы возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, Роспотребнадзор незамедлительно принял меры к временному приостановлению деятельности кафе», — рассказали в пресс-службе.

В отношении владельца кафе было возбуждено административное производство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения по ст.6.6 КоАП РФ. На судебном заседании онь свою вину признал и сообщил, что с 14 апреля заведение временно закрыто для проведения работ по устранению нарушений.

Решением суда деятельность кафе была приостановлена на 75 суток.

Напомним, ранее в кафе «Шаурма № 1» в Перми обнаружили просроченные продукты и кишечную палочку в готовой еде.