Как тарифные войны отразятся на казахстанском бизнесе

По оценке экспертов, текущие тенденции в мировой экономике, включая торговые конфликты между США и Китаем, в ближайшие месяцы отразятся на Казахстане. На фоне усиливающегося влияния внешнеполитических факторов на внутренний рынок Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» вводит механизм раннего реагирования на основе сигналов от бизнеса. Сбор информации от участников рынка, сталкивающихся с первыми проявлениями кризисных явлений, уже стартовал, сообщает пресс-служба НПП «Атамекен».
На совещании в НПП, которое прошло с участием заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, обсудили ключевые вызовы, стоящие перед экономикой Казахстана: торговые войны, санкционные ограничения и нестабильность на глобальных рынках. По оценке экспертов, первые ощутимые последствия этих процессов могут затронуть экономику Казахстана уже в ближайшие 1,5 месяца. И разработке максимально точных и своевременных решений будут способствовать меры, предпринимаемые НПП «Атамекен».
Оперативный мониторинг настроений бизнеса будет вестись на регулярной основе из нескольких источников: от бизнеса через Региональные палаты предпринимателей и отраслевые ассоциации. Как подчеркнул председатель Президиума «Атамекен» Раимбек Баталов, в сегодняшних условиях особенно важно наладить слаженное и оперативное взаимодействие всех сторон.
На ежедневной основе у нас выстроена коммуникация с регионами. Поэтому мы будем собирать проблемы «в моменте» и планируем структурировать их в нашей Цифровой карте бизнеса — единой платформе Нацпалаты, где любой сигнал будет диагностирован на ранней стадии и своевременно обработан.
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин подчеркнул, что помимо отслеживаемых ими макроэкономических индикаторов и бюджетных параметров, правительству необходимы так называемые «тонкие сигналы» из реального сектора экономики, такие как затоваривание на складах или перебои в логистике.
«В каждой отрасли есть свои маркеры, которые могут свидетельствовать о надвигающихся проблемах. Эти сигналы должны своевременно доходить до правительства, чтобы реагировать до того, как последствия станут системными», — отметил Серик Жумангарин.
Он также добавил, что несмотря на возможное ужесточение экономической повестки, не планируется сокращение финансирования инфраструктурных объектов, энергетических проектов и строительства жилья, так как именно эти направления обеспечивают мультипликативный эффект для экономики.
Научный руководитель Центра исследований прикладной экономики Жаксыбек Кулекеев отметил, что около 80% всего экспорта формируется всего десятью товарными позициями. По его словам, уже в начале года зафиксировано снижение объемов экспорта на 12% — это около 2,5 млрд долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такой спад он назвал тревожным сигналом.
На фоне нестабильности мировой экономики и неопределенности в Китае, где ожидается возможное замедление роста на 2%, риски для нашего бизнеса только усиливаются. У нас есть максимум два месяца, прежде чем Казахстан начнет ощущать последствия глобальной волатильности. Тысячи предпринимателей, осуществляющих торгово-экономическую деятельность, раньше всех могут столкнуться со сложностями.
Инициативу создания единого механизма взаимодействия бизнеса и государства поддержали более 100 бизнесменов, присутствовавших на встрече. По словам руководителя ОЮЛ «Ассоциация электромашиностроителей Казахстана» Галыма Булатова, казахстанские производители сталкиваются с трудностями при зачислении валютной выручки. Президент ОЮЛ «Ассоциации Застройщиков Казахстана» Виктор Микрюков высказал обеспокоенность возможным наплывом дешевой продукции из Китая и попросил государство защитить отечественных производителей. Генеральный директор ТОО «Казцинк» Жанат Жанботин, сообщил о проблемах, связанных с «красным коридором» на таможне, что затрудняет движение товаров.
Все данные от бизнес-сектора страны будут формироваться в специальный формуляр — инструмент для сбора информации в режиме реального времени.