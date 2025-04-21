Как тарифные войны отразятся на казахстанском бизнесе

Научный руководитель Центра исследований прикладной экономики Жаксыбек Кулекеев отметил, что около 80% всего экспорта формируется всего десятью товарными позициями. По его словам, уже в начале года зафиксировано снижение объемов экспорта на 12% — это около 2,5 млрд долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такой спад он назвал тревожным сигналом.