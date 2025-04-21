«Будем расширять на семейный автомобиль»: россиянам с детьми станет легче купить автомобиль

Кроме того, он обратился к тем льготным категориям, которые уже были успешно задействованы в программе. Так, Министерство предоставляло выгодные условия для автокредитования врачам, учителям и, например, участникам спецоперации. По словам Антона Алиханова, желающие уже воспользовались предложенными мерами поддержки. Теперь пришло время переориентироваться на семейные льготы.