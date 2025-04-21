«Будем расширять на семейный автомобиль»: россиянам с детьми станет легче купить автомобиль

На территории России когда-то действовала программа льготного автокредитования для пар с детьми. В Минпромторге решили возобновить соответствующую систему. Программа может вновь вступить в действие уже в конце апреля. Такими сведениями поделился глава Минпромторга Антон Алиханов, пишет «Коммерсантъ».
Все льготы, как это принято, распространяются только на новые автомобили. Государственные программы не предусматривают возможность покупки машины с пробегом. Отмечается, что в 2025 году льготные системы ориентированы на поддержку отечественных компаний. Под условия также подходят автомобили, адаптированные для использования в России.
«В Минпромторге рассчитывают, что расширение программы льготного автокредитования даст позитивный эффект и ситуация на авторынке несколько улучшится», — выразил надежду Антон Алиханов.
Кроме того, он обратился к тем льготным категориям, которые уже были успешно задействованы в программе. Так, Министерство предоставляло выгодные условия для автокредитования врачам, учителям и, например, участникам спецоперации. По словам Антона Алиханова, желающие уже воспользовались предложенными мерами поддержки. Теперь пришло время переориентироваться на семейные льготы.
Кроме того, для пар с детьми вновь откроется возможность брать ипотеку под 6%. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Он заявил, что государство делает всё возможное, чтобы уменьшить рост инфляции и расширить доступ к рынку недвижимости. Министр финансов заверил, что правительство нашло средства, необходимые в условиях повышенной ключевой ставки. Антон Силуанов анонсировал поправки, благодаря которым семьи вновь смогут брать ипотеку по ставке в 6% годовых.
Глава Минфина, вместе с тем, раскритиковал область строительства дорог. Антон Силуанов призвал повысить эффективность работы в этой сфере. Кроме того, по его словам, важно оптимизировать расходы и увеличить производительность труда. Министр отметил, что сейчас ремонт дорог обходится в цену капитального ремонта, а траншею копает по пять человек.