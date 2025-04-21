Через два года соберут первые свердловские высокоскоростные поезда

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе рабочей поездки в Верхнюю Пышму посетил предприятие «Уральские локомотивы» и оценил, как идет строительство корпусов высокоскоростных электропоездов. Глава региона отметил, что создание этой техники идет по поручению президента России.
«Уверен, совместными усилиями властей и предприятия Свердловская область справится с этой важной задачей, и уже в 2027 году первые два электропоезда будут переданы на испытания для последующей сертификации», — заявил он.
На предприятии Денису Паслеру показали, как идет модернизация существующих цехов и строят новые корпуса для выпуска поезда для высокоскоростной магистрали. Глава региона также осмотрел участки, где уже производят первые изделия для высокоскоростного электропоезда. Например, идет обработка осей колесных пар и сварка элементов рамы моторной тележки.
Раму немоторной тележки в это время уже испытывают во Всероссийском научно-исследовательском и конструкторско-технологическом институте подвижного состава (ВНИКТИ, г. Коломна).