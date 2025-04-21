Остапкович назвал, какие золотые монеты чаще берут для сбережения средств

В России золотые монеты покупают люди с разным уровнем дохода для сбережения своих средств. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Не имеет значение, что на них изображено — “Георгий Победоносец” или “Храм Христа Спасителя” или Лермонтов. Их покупают, конечно, не из-за изображения, а именно из-за золота. Это считается хорошим накоплением, то есть страховкой от каких-либо кризисных явлений. Тем более, что золото — это актив, который последнее время постоянно повышается в стоимости», — сказал собеседник издания.
Остапкович отметил, что Центробанк РФ выпускает абсолютно разные монеты по размеру и объему золота.
«Есть совсем маленькие, так называемого копеечного объема, чтобы их, может быть, могли купить в подарок люди среднего дохода. Есть покрупнее монеты, которые приобретают люди с высоким доходом. Также есть эксклюзивные экземпляры и огромные золотые монеты. Стоимость зависит от цены золота и объема монеты, сколько она весит», — добавил эксперт.
Ранее Остапкович также объяснил aif.ru рост популярности золотых момент у россиян.
До этого стало известно, что Банк России выпустил монету номиналом 50 рублей из недрагоценных металлов к юбилею победы в Великой Отечественной войне.