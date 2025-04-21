Остапкович назвал, какие золотые монеты чаще берут для сбережения средств

«Не имеет значение, что на них изображено — “Георгий Победоносец” или “Храм Христа Спасителя” или Лермонтов. Их покупают, конечно, не из-за изображения, а именно из-за золота. Это считается хорошим накоплением, то есть страховкой от каких-либо кризисных явлений. Тем более, что золото — это актив, который последнее время постоянно повышается в стоимости», — сказал собеседник издания.