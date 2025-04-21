Остапкович рассказал, сколько стоит покупка золотых монет для сбережений

«Золотая монета может стоить 70, 80, а может и 100 тысяч рублей. Все зависит от объема монеты, сколько в ней находится золота. Сейчас тройская унция стоит три с лишним тысячи долларов. Центральный банк РФ выпускает монеты абсолютно разного объема, чтобы их могли покупать люди разного достатка», — сказал эксперт.