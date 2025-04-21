Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Остапкович рассказал, сколько стоит покупка золотых монет для сбережений

Центральный банк РФ выпускает монеты абсолютно разного объема.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость золотых монет в России зависит от объема золота в них, минимальная цена может начинаться от 38 тысяч рублей. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Золотая монета может стоить 70, 80, а может и 100 тысяч рублей. Все зависит от объема монеты, сколько в ней находится золота. Сейчас тройская унция стоит три с лишним тысячи долларов. Центральный банк РФ выпускает монеты абсолютно разного объема, чтобы их могли покупать люди разного достатка», — сказал эксперт.

К примеру, в продаже имеются монеты стоимостью 345 830 рублей. За эту стоимость предлагается инвестиционная монета «Георгий Победоносец» весом 1 тройская унция или 31,1 грамма чистого золота. При этом такая же монета, но весом уже 3,11 граммов, обойдется в 38 990 рублей.

Ранее Остапкович объяснил в разговоре с aif.ru рост популярности золотых момент у россиян.