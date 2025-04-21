Экономист Балынин рассказал о двухэтапном увеличении пенсий

«На первом этапе, с февраля, будет проведена корректировка по уровню инфляции 2025 года. Мы сейчас эти данные не знаем, так как год не закончился, и можем только предполагать с учётом имеющихся официальных прогнозов. Банк России, согласно актуальному среднесрочному прогнозу, ожидает инфляцию на уровне 7−8%», — сообщил эксперт.