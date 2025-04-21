Экономист Балынин рассказал о двухэтапном увеличении пенсий

Прогнозируемый рост страховых пенсий с 1 февраля 2026 года составит 7−8%. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Он отметил, что индексация в 2026 году будет осуществляться в 2 этапа.
«На первом этапе, с февраля, будет проведена корректировка по уровню инфляции 2025 года. Мы сейчас эти данные не знаем, так как год не закончился, и можем только предполагать с учётом имеющихся официальных прогнозов. Банк России, согласно актуальному среднесрочному прогнозу, ожидает инфляцию на уровне 7−8%», — сообщил эксперт.
Экономист объяснил, что если данный прогноз реализуется по нижней границе, инфляция за 2025 год составит 7%, то с 1 февраля 2026 года индексация пенсий будет проведена на 7%.
«Если, допустим, сейчас у пенсионера размер пенсии равен 27 тысячам рублей, то после такой корректировки (при условии инфляции в 7% в 2025 году) он станет 27000+27000*0,07= 28890 рублей», — привел пример эксперт.
Балынин подчеркнул, что данный расчет является предположительным, поскольку уровень фактической инфляции станет известен только в январе 2026 года. При этом, как отметил эксперт, при любом уровне инфляции процент индексации будет не ниже такого уровня.
«На втором этапе индексация в 2026 году будет проведена с 1 апреля 2026 года по уровню роста доходов бюджета Социального фонда России в 2025 году», — добавил он.
Ранее Балынин объяснил, кто может остаться без страховой пенсии по старости.