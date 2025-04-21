Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 21 апреля после Пасхи

Национальный банк скорректировал курсы валют на 21 апреля 2025 года, понедельник. После Пасхи курс доллара и курс евро снизились, а курс российского рубля заметно подрос после Пасхи.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 21 апреля, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0590 белорусского рубля, 1 евро — 3,4787 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6800 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсам, действовавшими в пятницу, 18 апреля, субботу, 19 апреля, и пасхальное воскресенье, 20 апреля, курс доллара и курс евро стали заметно ниже, а курс российского рубля заметно подрос. Сильнее изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0224 белрубля, курс евро повысился на 0,0263 белрубля, а курс российского рубля прибавил 0,0105 белрубля.
Тем временем Минский метрополитен сказал об изменении схемы списания денег с банковской карты за поездку.