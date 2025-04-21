Свердловские власти в третий раз пытаются продать хлебные активы

Приватизацию хлебных активов заксобрание Свердловской области одобрило еще в декабре. В феврале 2025 года состоялись первые торги. Но тогда организации продавали единым лотом более чем за 1 млрд рублей, и покупателей не нашлось. Вторая попытка тоже не дала результатов — желающих не было.