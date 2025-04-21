В России могут запретить покупать недвижимость за наличные

Согласно пояснительной записке к законопроекту, число преступлений, связанных с лишением граждан недвижимости, увеличилось с шести тысяч в 2022 году до восьми тысяч в 2023 году, а ущерб составил 42 миллиарда рублей против 32 миллиардов годом ранее. В настоящее время на российском рынке 10−15% сделок между физическими лицами совершаются за наличные, тогда как в большинстве зарубежных стран преобладают безналичные расчеты. Глава Союза профессионалов рынка недвижимости Александр Попов добавил, что нововведение должно повысить прозрачность сделок и сократить риски мошенничества. Он подчеркнул, что речь не идет о запрете сделок через банковские переводы и электронные сервисы, так как банки выступают дополнительным гарантом безопасности таких операций.