Минздрав аннулировал регистрацию двух препаратов для лечения рака крови

По имеющимся данным, аннулирована регистрация капсул «Ревлимид» с дозировкой от 2,5 мг до 25 мг и капсул «Имновид» в дозировках 1 мг, 3 мг и 4 мг. В госреестре лекарственных средств также нет других вариантов этих препаратов.