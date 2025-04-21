Минздрав аннулировал регистрацию двух препаратов для лечения рака крови

Минздрав РФ аннулировал регистрацию двух препаратов для лечения рака крови, пишет «Ъ».
Сообщается, что отозвана регистрация противоопухолевых препаратов «Ревлимид» и «Имновид», который используются в терапии пациентов с различными видами рака крови. Продажи этих средств в России начались в 2015 году.
По имеющимся данным, аннулирована регистрация капсул «Ревлимид» с дозировкой от 2,5 мг до 25 мг и капсул «Имновид» в дозировках 1 мг, 3 мг и 4 мг. В госреестре лекарственных средств также нет других вариантов этих препаратов.
Отметим, что права на «Ревлимид» и «Имновид» принадлежали американской Bristol-Myers Squibb. Ранее эти препараты в сегменте госзакупок были самыми продаваемыми, однако на сегодняшний день их вытеснили российские дженерики.
Ранее Минпромторге РФ опроверг информацию о создании российской компанией уникального препарата от онкологии.