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Минздрав аннулировал регистрацию двух препаратов для лечения рака крови

Минздрав РФ аннулировал регистрацию противоопухолевых препаратов «Ревлимид» и «Имновид».

Источник: Аргументы и факты

Минздрав РФ аннулировал регистрацию двух препаратов для лечения рака крови, пишет «Ъ».

Сообщается, что отозвана регистрация противоопухолевых препаратов «Ревлимид» и «Имновид», который используются в терапии пациентов с различными видами рака крови. Продажи этих средств в России начались в 2015 году.

По имеющимся данным, аннулирована регистрация капсул «Ревлимид» с дозировкой от 2,5 мг до 25 мг и капсул «Имновид» в дозировках 1 мг, 3 мг и 4 мг. В госреестре лекарственных средств также нет других вариантов этих препаратов.

Отметим, что права на «Ревлимид» и «Имновид» принадлежали американской Bristol-Myers Squibb. Ранее эти препараты в сегменте госзакупок были самыми продаваемыми, однако на сегодняшний день их вытеснили российские дженерики.

Ранее Минпромторге РФ опроверг информацию о создании российской компанией уникального препарата от онкологии.