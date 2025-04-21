В Челябинске временно запустили автобусы КМЗ от Теплотеха до Харлова

В Челябинске из-за ремонта трамвайных путей с 21 апреля запустили временный маршрут КМЗ «Теплотехнический институт — Харлова». Он будет работать до 7 мая, сообщили в пресс-службе МУП «Служба организации движения».
«Автобусы будут обслуживать пассажиров по будням с 21 апреля по 7 мая. Маршрут проходит по пр. Победы, Горького, пр. Ленина и Рождественского», — говорится в тексте сообщения.
На линию вышли четыре автобуса большого класса с интервалом движения 15−20 минут, расписание уже размещено на сайте городского транспорта.