Минкоммерции Китая: торговая война таит угрозу для всех участников рынка

Политика запугивания и стремления к господству в мировой торговле нанесёт удар не по отдельным странам, а по всем участникам рынка, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
Ведомство осудило решение США ввести импортные пошлины.
«Никто не может быть застрахован от последствий односторонних действий и протекционизма. Как только международная торговля вернется к закону джунглей, где сильный охотится на слабого, все страны окажутся жертвами», — отметили в министерстве.
Представители ведомства пояснили, что такие шаги подрывают стабильность международной торговли. В минкоммерции также предупредили, что Пекин готов дать ответ в случае дальнейшего ущемления своих интересов.
Кроме того, министерство призвало другие страны проявить солидарность, чтобы вместе противостоять экономическому давлению со стороны США. В заявлении подчёркивается, что попытки прийти к соглашению с Вашингтоном на фоне ущемления прав других обречены на провал.
Напомним, в начале апреля президент США Трамп объявил о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Их минимальная базовая ставка составила 10%. 9 апреля глава Белого дома заявил, что США приостанавливают действие пошлин на 90 дней. Это решение коснулось более 75 стран, которые, по словам Трампа, выразили готовность к переговорам.