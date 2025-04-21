Минкоммерции Китая: торговая война таит угрозу для всех участников рынка

Напомним, в начале апреля президент США Трамп объявил о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Их минимальная базовая ставка составила 10%. 9 апреля глава Белого дома заявил, что США приостанавливают действие пошлин на 90 дней. Это решение коснулось более 75 стран, которые, по словам Трампа, выразили готовность к переговорам.