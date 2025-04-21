На торги выставят алмазное месторождение в Красноярском крае с запасами 285 млн карат

Данный участок находится в Эвенкии, между реками Киче, Тарыдак и Болак, и был выделен еще в 1990-е годы. Геологи оценили запасы промышленных кимберлитовых алмазов в 285 миллионов карат, хотя первоначальные прогнозы составляли 350 миллионов. Также имеется оценка россыпных алмазов — около 5 миллионов карат.