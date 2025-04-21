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На торги выставят алмазное месторождение в Красноярском крае с запасами 285 млн карат

Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов России.

Источник: Reuters

Роснедра объявили о планах провести аукцион на право пользования Тарыдакской площадью, расположенной на севере Красноярского края, где обнаружены залежи алмазов. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов России.

Данный участок находится в Эвенкии, между реками Киче, Тарыдак и Болак, и был выделен еще в 1990-е годы. Геологи оценили запасы промышленных кимберлитовых алмазов в 285 миллионов карат, хотя первоначальные прогнозы составляли 350 миллионов. Также имеется оценка россыпных алмазов — около 5 миллионов карат.

Пока не уточняются дата торгов и дополнительные детали. В рамках аукциона также будут предложены месторождения трубки Снегурочка и Западно-Светлинский в Архангельской области.

Ранее рассказывали, что в Красноярске нашли стрелы эпохи Монгольской империи.