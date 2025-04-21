Магазины сети «Маяк» оштрафовали за просрочку в Хабаровском крае

«Без ветеринарных сопроводительных документов почти 5 тысяч банок рыбных и мясных консервов, более 1 тысячи банок сгущенного молока, около 500 упаковок фасованного сливочного масла, 16 упаковок фасованного сыра. В одном из магазинов обнаружен замороженный полуфабрикат “Бифштекс” с датой выработки — декабрь 2024 года. В другом магазине в реализации находилось более 10 кг желтобрюхой камбалы также с истекшим сроком годности», — уточнили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю.