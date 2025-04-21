В Башкирии предлагают «узаконить» алкогольное мороженое.

С такой инициативой выступили депутаты регионального Госсобрания. В настоящее время законопроект направлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
По мнению председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, законопроект призван устранить пробел в законодательстве об обороте алкоголя.
— В федеральном законе четко указаны виды алкогольной продукции, причем перечень является закрытым, то есть появление новых видов не предусмотрено. Однако новые товары появляются. Например, сегодня в продаже можно встретить алкогольное мороженое. Мороженое традиционно является любимым детским лакомством, поэтому не исключено, что без должного регулирования и контроля спиртосодержащий продукт может попасть в руки ребенка. Мы предлагаем уточнить понятийный аппарат федерального закона таким образом, чтобы он распространялся на любые новые спиртосодержащие пищевые продукты. В деле оборота алкоголя не должно быть «слепых зон», — прокомментировал спикер парламента новую законодательную инициативу.
Законопроектом предлагается подразделять спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди) на такие виды, как вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидра, пуаре, медовуха и другие виды алкогольной продукции.
Ранее сообщалось, в каких городах и районах Башкирии чаще травятся алкоголем.