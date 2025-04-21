В Башкирии предлагают «узаконить» алкогольное мороженое.

— В федеральном законе четко указаны виды алкогольной продукции, причем перечень является закрытым, то есть появление новых видов не предусмотрено. Однако новые товары появляются. Например, сегодня в продаже можно встретить алкогольное мороженое. Мороженое традиционно является любимым детским лакомством, поэтому не исключено, что без должного регулирования и контроля спиртосодержащий продукт может попасть в руки ребенка. Мы предлагаем уточнить понятийный аппарат федерального закона таким образом, чтобы он распространялся на любые новые спиртосодержащие пищевые продукты. В деле оборота алкоголя не должно быть «слепых зон», — прокомментировал спикер парламента новую законодательную инициативу.