ЕАБР: Беларусь сохраняет устойчивые темпы роста экономики

МИНСК, 21 апр — Sputnik. ВВП Беларуси увеличился на 3,1% в январе-марте текущего года, говорится в очередном обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
Как отметили аналитики банка, рост белорусской экономики поддерживается теми секторами, которые ориентированы на внутреннее потребление. Так, розничный товарооборот за этот период увеличился на 10,8%, а товарооборот общественного питания — на 5,5%.
«В промышленности темпы сохраняются ниже роста ВВП на фоне увеличения запасов, что может быть связано с реализацией готовой продукции», — отметили в ЕАБР.
Вместе с тем, по информации банка, повысилась инвестиционная активность. Объем инвестиций за первый квартал вырос на 18,3%. Этому во многом способствовало увеличение закупок оборудования на 26,2%, считают в ЕАБР.