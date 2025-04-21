Число банкротств компаний на Кубани выросло на 17,5%

В Москве количество сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств сократилось на 19%, до 388, в Московской области — до 159 (-25%), в Санкт-Петербурге — до 106 (-24%). В Республике Коми показатель вырос на 1300% — с 1 до 14, в Ямало-Ненецком автономном округе — на 366%, с 3 до 14, в Тверской области — на 360%, с 5 до 23 сообщений.