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Лицензии на ввоз постельного белья будут введены в Беларуси

В Беларуси будут лицензировать ввозимое постельное белье.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси хотят лицензировать ввозимое постельное белье, сообщает БелТА.

Так, по словам замглавы «Беллегпрома» Наталии Мурашко, для ввода лицензирования постельного белья в Беларуси готовится специальный нормативно-правовой акт. Лицензирование импортного постельного белья хотят ввести на полгода.

— Проект постановления уже проходит юридическую экспертизу, вот-вот будет на подписи в правительстве, — прокомментировала чиновница.

Кроме того, готовится документ, чтобы запретить участвовать в госзакупках постельному белью, которое изготовлено не из белорусских тканей.

Как уверены в «Беллегпроме», данные меры помогут поддержать отечественных производителей на фоне значительного роста импорта.

Ранее «Комсомолка» писала, что импортное постельное белье начнут ввозить в Беларусь по лицензии.

А еще популярная игровая приставка Dendy попала под запрет в Беларуси.