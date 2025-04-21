Лицензии на ввоз постельного белья будут введены в Беларуси

В Беларуси хотят лицензировать ввозимое постельное белье, сообщает БелТА.
Так, по словам замглавы «Беллегпрома» Наталии Мурашко, для ввода лицензирования постельного белья в Беларуси готовится специальный нормативно-правовой акт. Лицензирование импортного постельного белья хотят ввести на полгода.
— Проект постановления уже проходит юридическую экспертизу, вот-вот будет на подписи в правительстве, — прокомментировала чиновница.
Кроме того, готовится документ, чтобы запретить участвовать в госзакупках постельному белью, которое изготовлено не из белорусских тканей.
Как уверены в «Беллегпроме», данные меры помогут поддержать отечественных производителей на фоне значительного роста импорта.
Ранее «Комсомолка» писала, что импортное постельное белье начнут ввозить в Беларусь по лицензии.
А еще популярная игровая приставка Dendy попала под запрет в Беларуси.