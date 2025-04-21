«От этой ментальной привязки обязательно избавимся». Глава Нацбанка и экс-премьер Головченко сказал, когда белорусы перестанут считать в долларах

Почему белорусы продолжают считать цены в долларах, бывший премьер-министр, а сейчас глава правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко сказал в эфире «Беларусь 1».
Так, по словам экс-премьера, «считать все в долларах» для белорусов стало скорее привычкой. Головченко заметил, что это связано с близостью Евросоюза, так как, например, в соседней России, подобная зависимость гораздо меньше.
— Наверное, это больше фактор, связанный с нашей географической близостью к Европе, — предположил он.
Еще Головченко рассказал, что в его семье отошли от того, чтобы считать цены в долларовом эквиваленте. И только крупные покупки, сродни недвижимости, еще в уме пересчитываются на валюту. При этом глава Нацбанка сказал, когда эта привычка может быть забыта.
— Пройдет еще определенное время и мы все больше будем избавляться от привязки к какой-то чужой валюте, — уверен он.
Отдельно Головченко обратил внимание на то, что белорусы не влияют на происходящее с долларом США, его изменениям к евро, иным валютам, золоту и т.д. То есть колебания доллара находятся вне поля контроля белорусов. В то время как в отношении национальной валюты — белорусского рубля, республика полностью суверенна и может самостоятельно управлять своей денежной единицей.
В продолжение глава Нацбанка напомнил о проводимой в Беларуси политике девалютизации, что уже дает свои плоды. Головченко сказал, что, например, хорошо воспринялось и прижилось то, что в республике полностью отвязали все тарифы от доллара.
— Уже даже все широко использующиеся платежи, которые раньше были привязаны, сейчас люди спокойно называют в белорусских рублях, — заметил чиновник, связав это именно с вопросом доверия к нацвалюте.
Также Роман Головченко назвал говорящим и тот факт, что белорусы стали перекладывать валютные депозиты в рублевые. И пояснил, что с течением небольшого промежутка времени белорусы отойдут и от ментальной привязки к доллару.
— Думаю, пройдет еще немного времени и от этой какой-то ментальной привязки к иностранной валюте мы обязательно избавимся, — заключил глава Нацбанка.
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