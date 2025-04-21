«От этой ментальной привязки обязательно избавимся». Глава Нацбанка и экс-премьер Головченко сказал, когда белорусы перестанут считать в долларах

Еще Головченко рассказал, что в его семье отошли от того, чтобы считать цены в долларовом эквиваленте. И только крупные покупки, сродни недвижимости, еще в уме пересчитываются на валюту. При этом глава Нацбанка сказал, когда эта привычка может быть забыта.