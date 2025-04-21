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Сколько куличей и яиц произвели в Молдове за год: данные статистики

Яйца в Молдове за год подорожали более чем на 13%, свидетельствуют данные статистики.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. В 2024 году в Молдове было произведено 4,5 тысячи тонн куличей, на 0,2 тысячи тонн меньше, чем годом ранее. Данные представили в Национальном бюро статистики, приурочив их к наступившим пасхальным праздникам.

В том же 2024 году производство яиц составило 627,8 миллиона штук против 607 миллионов в 2023-м.

Что касается потребления яиц, то в прошлом году на человека пришлось около 235 штук, в то время как годом ранее — 221 штука.

И к печальным новостям: данные за март нынешнего года свидетельствуют, что за 12 месяцев стоимость десятка куриных яиц выросла на 13,8% и составила в среднем 31,31 лея.

Куличи и крашеные яйца составляют основу пасхального стола в Молдове, корзину с этими продуктами верующие несут в храмы для освещения.

По данным последней переписи населения, прошедшей в Молдове в 2024 году, большинство населения — 95% — относит себя к православным христианам. Не исповедующих никакой религии в республике, по тем же данным, 0,8%.