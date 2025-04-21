Сколько куличей и яиц произвели в Молдове за год: данные статистики

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. В 2024 году в Молдове было произведено 4,5 тысячи тонн куличей, на 0,2 тысячи тонн меньше, чем годом ранее. Данные представили в Национальном бюро статистики, приурочив их к наступившим пасхальным праздникам.
В том же 2024 году производство яиц составило 627,8 миллиона штук против 607 миллионов в 2023-м.
Что касается потребления яиц, то в прошлом году на человека пришлось около 235 штук, в то время как годом ранее — 221 штука.
И к печальным новостям: данные за март нынешнего года свидетельствуют, что за 12 месяцев стоимость десятка куриных яиц выросла на 13,8% и составила в среднем 31,31 лея.
Куличи и крашеные яйца составляют основу пасхального стола в Молдове, корзину с этими продуктами верующие несут в храмы для освещения.
По данным последней переписи населения, прошедшей в Молдове в 2024 году, большинство населения — 95% — относит себя к православным христианам. Не исповедующих никакой религии в республике, по тем же данным, 0,8%.