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В свердловском МинЖКХ подвели итоги отопительного сезона

Число аварий снизилось на 8,8%.

В Свердловской области сократилось число технологических нарушений на сетях отопления. Об этом сообщает 21 апреля региональное министерство ЖКХ.

Технологических нарушений стало на 8,8% по сравнению с предыдущим периодом. А число аварий, на устранение которых потребовалось более суток, сократилось на 33,9%.

В министерстве напомнили, что при подготовке к отопительному сезону рабочие заменили почти 800 километров ветхих теплосетей. В целом, качество коммунальных услуг улучшилось более чем для 580 тысяч свердловчан.