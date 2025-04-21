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В Беларуси зарегистрировано более 28 тысяч электроавтомобилей

Прогресс не остановить, как и рост количества электромобилей. Их все больше на белорусских дорогах.

Источник: ОНТ

С начала года электропотребление от зарядных станций увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с прошлым, — сообщили в Министерстве энергетики.

На дорогах страны более 28 тысяч автомобилей с зелеными номерами и электрическими двигателями. Для развития этого направления в Беларуси созданы все условия: одних зарядных станций более тысячи. По этому количеству страна лидирует на пространстве СНГ.

Увеличилось число современных белорусских электробусов. Теперь они курсируют не только в Минске и областных центрах, но в Жодино и Шклове. Разрабатывается проект для Новополоцка.