Можно ли в Беларуси официально получать зарплату наличными? Адвокат объяснила

Пожалуй, большинство из нас сегодня получает заработную плату на карту, однако можно ли сделать так, чтобы в бухгалтерии выдавали её наличными? Отметим, что речь идёт не о сером доходе, а об абсолютно официальном, со всеми отчислениями в ФСЗН и пенсионный фонд.