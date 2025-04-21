Можно ли в Беларуси официально получать зарплату наличными? Адвокат объяснила

«Устроилась на работу. В офисе все получают зарплату на карту. Но мне удобно, если я буду получать наличными. Бухгалтерия против. Им не очень удобно со мной возиться. Правомерно ли это?» — с таким вопросом в редакцию газеты «Аргументы и факты» обратилась жительница Минского района.
По словам адвоката юридической консультации Центрального района Минска Кристины Якута-Марчук, получать зарплату наличными можно. Так, согласно требованиям Трудового кодекса Беларуси, по желанию работника официальный доход могут полностью или частично перечислять на банковский счёт. То, каким образом это будет происходить, обязательно должно быть прописано в трудовом договоре.
Юрист объяснила: поменять форму выдачи зарплаты с безналичной на наличную можно по взаимному согласию сторон. Если работнику отказали, он имеет полное право обратиться к вышестоящему должностному лицу, в комиссию по трудовым спорам или сразу в суд.