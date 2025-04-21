Стоимость строительства МФК «Эспланада» в Перми превысила 18 млрд рублей

Первая и вторая очередь объекта уже готовы: ТЦ «iMall Эспланада» действует с начала 2022 года, а гостиница Radisson скоро откроется. Третью очередь МФК, включающая конгресс-центр, аквапарк и детский тематический парк с торгово-развлекательным центром, введут в строй в 2028 году. В начале 2028 года планируется сдать подземный пешеходный переход через ул. Монастырскую. В мае 2028 года в границах улиц Попова, Монастырской, Осинской и Советской введут в строй тематический парк с торговыми площадями, рестораны, паркинг ориентировочно 670 машино-мест, а также надземный пешеходный переход через ул. Попова в створе ул. Советской (завершение строительно-монтажных работ пешеходного перехода намечено на февраль 2028 года).