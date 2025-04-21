ЕАБР назвал причины быстрого роста экономики Беларуси

В частности, рост розничного товарооборота составил 10,8% (к уровню прошлого года), товарооборот в общепите увеличился на 5,5%. А вот в промышленности при росте на 2,1% (год к году) темпы роста сохраняются ниже увеличения ВВП на фоне наращивания запасов.