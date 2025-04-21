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ЕАБР назвал причины быстрого роста экономики Беларуси

ЕАБР объяснил быстрый рост экономики Беларуси, опережающий темпы в промышленности.

Источник: Комсомольская правда

В Евразийском банке развития объяснили, почему экономика Беларуси растет быстрее промышленности.

Так, в ЕАБР обратили внимание на то, что Беларусью сохраняются устойчивые темпы роста экономики. В январе-марте 2025-го ВВП республики вырос на 3,1%. при этом рост белорусской экономики подкрепляют отрасли, которые ориентированы на внутреннее потребление.

В частности, рост розничного товарооборота составил 10,8% (к уровню прошлого года), товарооборот в общепите увеличился на 5,5%. А вот в промышленности при росте на 2,1% (год к году) темпы роста сохраняются ниже увеличения ВВП на фоне наращивания запасов.

— Это может быть связано с реализацией готовой продукции, — отмечается в аналитическом обзоре.

Еще аналитики ЕАБР обратили внимание на рост инвестиционной активности в республике. Так, объем инвестиций увеличился на 18,3% в январе-марте 2025-го в сравнении с тем же прошлогодним промежутком. Этому, как отмечается, поспособствовали большие закупки оборудования — на 26,2%.

Между тем глава Нацбанка и экс-премьер Головченко сказал, когда белорусы перестанут считать в долларах: «От этой ментальной привязки обязательно избавимся».

А еще лицензии на ввоз постельного белья будут введены в Беларуси.