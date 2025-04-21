На Кубани построят семеноводческий центр в 2026 году

Об этом изданию «Ведомости Юг» сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
В настоящее время осуществляется подготовка необходимой документации. По предварительным данным, такой центр появится в Гулькевичском районе. В комплексе, площадью 3,8 гектаров, будет налажено производство семян сельскохозяйственных культур. Кроме того, специалисты составят полную технологическую цепочку — от выращивания растений до получения семян кукурузы, сои, ячменя и других культур. При этом мощность такого центра оценивается в 25 тысяч тонн в сезон.
Как сообщает издание, соглашение о возведении семеноводческого центра было подписано еще в 2024 году в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге. Семеноводческий центр может представляет собой комплекс объектов инфраструктуры, спроектированных для разработки новых отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в регионе увеличат использование отечественных семян в 2025 году. Благодаря развитию такой селекции уровень обеспеченности российских аграриев семенами отечественного производства достигнет 67,6%.