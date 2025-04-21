На Кубани построят семеноводческий центр в 2026 году

В настоящее время осуществляется подготовка необходимой документации. По предварительным данным, такой центр появится в Гулькевичском районе. В комплексе, площадью 3,8 гектаров, будет налажено производство семян сельскохозяйственных культур. Кроме того, специалисты составят полную технологическую цепочку — от выращивания растений до получения семян кукурузы, сои, ячменя и других культур. При этом мощность такого центра оценивается в 25 тысяч тонн в сезон.