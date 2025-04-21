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В Тацинском районе могут построить мясоперерабатывающий завод

Ростовская область, 21 апреля 2025. DON24.RU. В Тацинском районе на территории фермы овец, открытой в прошлом году, могут построить мясоперерабатывающий завод. Об этом сообщает телеканал «ДОН 24» в своих социальных сетях.

Источник: Don24.ru

«Созданы все условия для того, чтобы развиваться. Есть и посевные площади, есть и территория для пастбища. Есть и перспектива развития плодовой продукции, развития садоводства. Поэтому планы большие у предприятия, есть позиция минсельхоза по сопровождению и поддержке», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

Предприятие заработало вновь после двадцатилетнего перерыва, что способствовало развитию экономики района и привлечению инвесторов.

Сейчас на ферме содержат 800 овец. К следующему году поголовье планируют увеличить до 2000 особей. Достичь этой цели будет возможно в том числе, если руководству хозяйства удастся выиграть грант «Агростартап».

Всего в Ростовской области овцеводы содержат семь племенных стад общей численностью около 22 тыс. особей.