В Тацинском районе могут построить мясоперерабатывающий завод

«Созданы все условия для того, чтобы развиваться. Есть и посевные площади, есть и территория для пастбища. Есть и перспектива развития плодовой продукции, развития садоводства. Поэтому планы большие у предприятия, есть позиция минсельхоза по сопровождению и поддержке», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.