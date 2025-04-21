В Волгограде начнется капитальный ремонт бассейна

Бассейн «Юность», расположенный по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, 36/1, был построен в 1976 году и имеет объем чаши более 560 кубических метров с четырьмя дорожками для плавания длиной 25 метров. В этом муниципальном учреждении проводятся занятия по обучению плаванию для 160 детей, а также различные массовые мероприятия. Бассейн пользуется популярностью у волгоградцев, занимающихся физической культурой. Несмотря на то, что каждый год в нем осуществляются текущие ремонты, капитальный ремонт проводился последний раз 27 лет назад.