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В Волгограде начнется капитальный ремонт бассейна

Определена подрядная организация для разработки проектной документации по капитальному ремонту плавательного бассейна в Ворошиловском районе.

Как сообщает администрация Волгограда, по условиям контракта, подрядчику предстоит провести полное обследование строительных конструкций, инженерных систем и системы подготовки воды бассейна. На основе собранной информации будет подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт чаши бассейна, инженерных сетей и зон для входа и выхода из солярия. После завершения проектных работ проект должен пройти государственную экспертизу.

Бассейн «Юность», расположенный по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, 36/1, был построен в 1976 году и имеет объем чаши более 560 кубических метров с четырьмя дорожками для плавания длиной 25 метров. В этом муниципальном учреждении проводятся занятия по обучению плаванию для 160 детей, а также различные массовые мероприятия. Бассейн пользуется популярностью у волгоградцев, занимающихся физической культурой. Несмотря на то, что каждый год в нем осуществляются текущие ремонты, капитальный ремонт проводился последний раз 27 лет назад.