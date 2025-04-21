В 3,5 раза вырос экспорт пряностей из России в Казахстан

ФТС России отмечает рост поставок приправ в Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан. Экспорт в Казахстан увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2024-м, российские предприятия отправили 2,6 тысячи тонн специй в республику с начала года.