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В 3,5 раза вырос экспорт пряностей из России в Казахстан

Предприятия Уральского региона нарастили поставки в страны СНГ.

Источник: east-fruit.com

АСТАНА, 21 апр — Sputnik. В 3,5 раза вырос экспорт пряностей из России в Казахстан, сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

С начала 2025 года уральские таможенники оформили около 3 тысяч тонн пряностей на экспорт.

Среди них:

  • имбирь;
  • шафран;
  • куркума;
  • тимьян;
  • лавровый лист.

А также карри и другие пряности.

ФТС России отмечает рост поставок приправ в Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан. Экспорт в Казахстан увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2024-м, российские предприятия отправили 2,6 тысячи тонн специй в республику с начала года.

«В текущем году к продукции предприятий Уральского региона по производству пряностей проявляют интерес зарубежные партнеры. Небольшие поставки специальных добавок в пищу продолжают идти в Беларусь и в страны Азии», — сообщил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

В целом, отгрузки предприятий Уральского федерального округа в 2025 году составляют около 70 миллионов рублей или 447,3 миллиона тенге (857 тысяч долларов).