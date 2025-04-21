АСТАНА, 21 апр — Sputnik. В 3,5 раза вырос экспорт пряностей из России в Казахстан, сообщает Федеральная таможенная служба РФ.
С начала 2025 года уральские таможенники оформили около 3 тысяч тонн пряностей на экспорт.
Среди них:
- имбирь;
- шафран;
- куркума;
- тимьян;
- лавровый лист.
А также карри и другие пряности.
ФТС России отмечает рост поставок приправ в Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан. Экспорт в Казахстан увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2024-м, российские предприятия отправили 2,6 тысячи тонн специй в республику с начала года.
«В текущем году к продукции предприятий Уральского региона по производству пряностей проявляют интерес зарубежные партнеры. Небольшие поставки специальных добавок в пищу продолжают идти в Беларусь и в страны Азии», — сообщил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
В целом, отгрузки предприятий Уральского федерального округа в 2025 году составляют около 70 миллионов рублей или 447,3 миллиона тенге (857 тысяч долларов).