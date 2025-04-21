Сев ранних яровых в Беларуси завершили на более чем 90%

Наращивает темпы сев сахарной свеклы (посеяно 68,9% от плана), а также ярового рапса (38,6%) и льна-долгунца (61,9%). Динамично идут посадки картофеля и овощных культур: так, корнеплод аграрии высадили на площади 2 тыс. га, что эквивалентно 11,9% к плану, а план по севу овощных культур выполнен на 22,7%, в том числе по луку — на 26,2%. Во всех регионах страны закладываются новые сады, работы по посадкам выполнены на 33,8% от плана.