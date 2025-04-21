Сев ранних яровых в Беларуси завершили на более чем 90%

Три области республики — Брестская, Гомельская и Минская — сев ранних яровых зерновых уже завершили, работники АПК Гродненской области вплотную приблизились к выполнению плана, там полевые работы по этим видам выполнены на 98,3%. В Витебской области посеяно 83,3 тыс. га (64,8% к плану), в Могилевской — 98,2 тыс. га (89,5%).
Наращивает темпы сев сахарной свеклы (посеяно 68,9% от плана), а также ярового рапса (38,6%) и льна-долгунца (61,9%). Динамично идут посадки картофеля и овощных культур: так, корнеплод аграрии высадили на площади 2 тыс. га, что эквивалентно 11,9% к плану, а план по севу овощных культур выполнен на 22,7%, в том числе по луку — на 26,2%. Во всех регионах страны закладываются новые сады, работы по посадкам выполнены на 33,8% от плана.
Почва под сев яровых культур подготовлена почти на 1,2 млн га, что составляет 51,2% плановых значений. Ряд регионов завершили вторую подкормку культур: хозяйства Брестской, Гродненской и Минской областей — озимого рапса на зерно, работники АПК Минской области — еще и озимых зерновых. Продолжают запасаться хозяйства и минеральными удобрениями. По данным на 21 апреля, под яровой сев этого года накоплено 899,1 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений, что составляет 77% от плана.
Для сохранения необходимой влаги в почве аграрии проводят обработку глубокорыхлителями, план по этому виду работ в стране перевыполнен. Ведется также известкование кислых почв, поскольку доломитовая мука необходима для нейтрализации избыточной кислотности и поддержания оптимальной почвенной среды, которое выполнено на площади 71,6 тыс. га, что составляет 28,8% от плана. Продолжают вноситься органические удобрения.