В Самаре завершили ремонт дороги на улице Макаренко

Заместитель главы города Михаил Малыхин отметил, что из-за хорошей погоды все делают быстро, но качество не должно страдать. Проверять будут несколько раз, а за ремонтом тротуаров и переходов будут следить общественники. Водителей просят обращать внимание на знаки — работы идут днём и ночью.