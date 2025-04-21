В Самаре завершили ремонт дороги на улице Макаренко

На улице Макаренко в Самаре закончили ремонт проезжей части. Там заменили более 10 тысяч «квадратов» асфальта.
Глава города Иван Носков сказал, что главная задача — сделать дороги безопасными для всех. В ближайшие годы планируют ремонтировать ещё больше участков, особое внимание уделят проездам возле школ, детских садов и больниц.
Сейчас специалисты проверяют качество ремонта. Подрядчику нужно доделать обочины и убрать лишний асфальт возле колодцев. Взяты образцы нового материала для проверки в лаборатории.
Заместитель главы города Михаил Малыхин отметил, что из-за хорошей погоды все делают быстро, но качество не должно страдать. Проверять будут несколько раз, а за ремонтом тротуаров и переходов будут следить общественники. Водителей просят обращать внимание на знаки — работы идут днём и ночью.
В 2025 году в Самаре планируют обновить 27 дорог. Сейчас ремонт идет на Красноглинском шоссе, проспекте Металлургов, улицах Воронежской, Олимпийской, Маршала Устинова, на бульваре Ивана Финютина, улице Мира и дороге к посёлку Козелки, сообщили в горадминистрации, пишет Сова.