В Самарской области определили цену на поездки по Волге на «Валдаях» в 2025 году

Власти Самарской области определили стоимость поездок на «Валдаях» в 2025 году. Соответствующий приказ подготовил комитет ценового и тарифного регулирования региона 16 апреля.
— Стоимость полного (взрослого) билета составит 800 рублей, а детского — 550 рублей, — следует из документа.
Такая стоимость установлена для пассажирских перевозок по маршрутам «Речной вокзал — Ширяево», «Поляна имени Фрунзе — Ширяево», «Речной вокзал — Винновка». А за провоз багажа придется заплатить 20% от стоимости полного билета за каждые 10 килограммов.
Ранее в Самарской области объявили торги на поиск подрядчика, который будет возить пассажиров в Ширяево и Винновку. Победителя должны определить 22 апреля.