Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области определили цену на поездки по Волге на «Валдаях» в 2025 году

Стало известно, сколько будет стоить проезд на скоростных пассажирских судах в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Власти Самарской области определили стоимость поездок на «Валдаях» в 2025 году. Соответствующий приказ подготовил комитет ценового и тарифного регулирования региона 16 апреля.

— Стоимость полного (взрослого) билета составит 800 рублей, а детского — 550 рублей, — следует из документа.

Такая стоимость установлена для пассажирских перевозок по маршрутам «Речной вокзал — Ширяево», «Поляна имени Фрунзе — Ширяево», «Речной вокзал — Винновка». А за провоз багажа придется заплатить 20% от стоимости полного билета за каждые 10 килограммов.

Ранее в Самарской области объявили торги на поиск подрядчика, который будет возить пассажиров в Ширяево и Винновку. Победителя должны определить 22 апреля.