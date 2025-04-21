В Самарской области определили цену на поездки по Волге на «Валдаях» в 2025 году

Такая стоимость установлена для пассажирских перевозок по маршрутам «Речной вокзал — Ширяево», «Поляна имени Фрунзе — Ширяево», «Речной вокзал — Винновка». А за провоз багажа придется заплатить 20% от стоимости полного билета за каждые 10 килограммов.