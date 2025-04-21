Адвокат сказала, можно ли официально получать зарплату наличными в Беларуси

Стало известно, можно ли в Беларуси официально получать зарплату наличными. Об этом в юридической консультации сообщили газете «Аргументы и факты».
Так, по словам адвоката юридической консультации Центрального района Минска Кристины Якута-Марчук, Трудовой кодекс определяет то, что зарплату по желанию работника необходимо полностью или частично перечислять на банковский счет. При этом в трудовом договоре необходимо указывать обязательные сведения и условия по оплате труда.
И получать зарплату наличными в Беларуси можно, если работник того желает. Однако как именно это будет происходить следует прописать в трудовом договоре. Меняется форма выдачи зарплаты с безналичной на наличную по взаимному согласию сторон.
Если работник хочет получать зарплату наличными, а ему отказали, можно обратиться к вышестоящему должностному лицу, в комиссию по трудовым спорам или суд.
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