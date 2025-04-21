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Новосибирское УФАС возбудило дело против учредителя аэропорта Толмачево

В действиях компании «Новапорт Холдинг» антимонопольщики нашли признаки нарушения закона.

Источник: Комсомольская правда

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области возбудило дело против ООО «Новапорт Холдинг» — компании, владеющей долей в АО «Аэропорт Толмачёво». Причина — нарушения в системе закупок, которые могут сказываться на конкурентной среде. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Новосибирской области.

Как выяснили специалисты УФАС, внутренние правила Толмачёво позволяют проводить закупки напрямую, без конкурса. Это допускается даже на рынках с высокой конкуренцией, что, по мнению антимонопольной службы, нарушает закон о защите конкуренции.

Ведомство открыло дело по признакам нарушения части 1 статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Ход разбирательства находится под контролем руководства управления.

Если вина компании будет доказана, последствия могут затронуть не только Толмачёво, но и другие аэропорты, где работает «Новапорт Холдинг». Компания участвует в управлении рядом воздушных гаваней по всей стране.