«АвтоВАЗ» начал производить модель Lada Iskra

По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, в разработку, локализацию и налаживание производства новой модели было инвестировано 34 млрд рублей. Они ушли в том числе на модернизацию производства. Еще в 2024 году при подготовке к серийному выпуску были модернизированы цеха сварки и сборки. На 2025 год завод запланировал инвестиции в производство на 45 млрд рублей.