На 6 автобусных маршрутах в Уфе поднимется стоимость проезда

Как сообщают очевидцы в соцсетях, ссылаясь на объявления в самих автобусах, с 21 апреля повысится проезд на маршрутах №№ 107, 108, 112, 135к, 168, которые обслуживают жителей пригородных поселков в районе Затона — Миловку, Михайловку, Суровку, Дмитриевку.