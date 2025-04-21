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На 6 автобусных маршрутах в Уфе поднимется стоимость проезда

Маршруты работают на пригородных направлениях.

Источник: Freepik

На 6 автобусных маршрутах в Уфе поднимется стоимость проезда. Маршруты работают на пригородных направлениях.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, ссылаясь на объявления в самих автобусах, с 21 апреля повысится проезд на маршрутах №№ 107, 108, 112, 135к, 168, которые обслуживают жителей пригородных поселков в районе Затона — Миловку, Михайловку, Суровку, Дмитриевку.

Стоимость проезда будет составлять 50 рублей при оплате наличными или банковской картой. При оплате картой «Алга» цена проезд останется прежней — 41 рубль.

С 7 мая также увеличится до 50 рублей стоимость билета на маршруте № 206 «Паромная переправа — Базилевские сады». Однако здесь цена билета будет единой вне зависимости от способа оплаты.