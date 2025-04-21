Строительство завода экоупаковки на Кубани завершат к 2030 году

По данным «СПАРК-Интерфакс», Павлово-Посадский гофрокомбинат зарегистрирован в Московской области в 2011 году. Компания специализируется на производстве гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Бенефициаром является Александр Кушнир, генеральным директором — Сергей Говоров. По итогам 2024 года чистая прибыль предприятия составила 215,4 млн руб. при выручке 10 млрд руб..