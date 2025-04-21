В Беларуси в январе — марте построили 9,3 тыс. квартир

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 304,9 тыс. кв.м общей площади, или 32,8% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 177,1 тыс. кв.м. Для многодетных семей введено 125,4 тыс. кв.м общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 405 тыс. кв.м общей площади жилья, или 43,6% от общего ввода по республике.