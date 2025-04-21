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В Беларуси в январе — марте построили 9,3 тыс. квартир

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе — марте 2025 года организациями всех форм собственности построено 9,3 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 929,2 тыс. кв.м общей площади жилья, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Источник: РИА "Новости"

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 304,9 тыс. кв.м общей площади, или 32,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 177,1 тыс. кв.м. Для многодетных семей введено 125,4 тыс. кв.м общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 405 тыс. кв.м общей площади жилья, или 43,6% от общего ввода по республике.