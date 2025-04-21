В Беларуси в январе — марте построили 9,3 тыс. квартир

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе — марте 2025 года организациями всех форм собственности построено 9,3 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 929,2 тыс. кв.м общей площади жилья, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.