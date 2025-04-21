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Популярную видеоприставку запретили продавать в Беларуси

Специалисты Госстандарта нашли сразу несколько нарушений, из-за которой продукция опасна для потребителя.

Источник: Госстандарт

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Игровую видеоприставку торговой марки «Dendy» модель Dendy Junior запретили продавать в Беларуси, такое решение принял Госстандарт.

Причиной названо то, что продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».

В частности, не обеспечен необходимый уровень изоляционной защиты, а потребителю не предоставили необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению.

«…при приложении испытательного напряжения 3400 В, между частями, разделенными усиленной изоляцией, произошел пробой изоляции», — говорится в сообщении.

Кроме того, не соответствует и маркировка. На приставке нет обозначение номера модели или типа, знак класса II, а указанное на аппарате напряжение пять Вольт не соответствует фактическому (в инструкции по эксплуатации 220 В).

Ввозить и продавать в Беларуси приставку запретили нельзя с 18 апреля.

«Блэк-лист» Госстандарта регулярно расширяется, так как специалисты выявляют все новые небезопасные товары. Одна из приоритетных задач в деятельности ведомства — исключить попадание в обращение продукции, которая способна причинить вред жизни и здоровью человека, имуществу граждан и окружающей среде.