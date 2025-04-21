Tagesspiegel: Россия опередила Европу в создании БПЛА для работы в Арктике

Как пояснил Хуовинен, хотя «северные страны НАТО сейчас пытаются наверстать упущенное, они все чаще терпят неудачу из-за местного климата». Они не могут приспособить аккумуляторы БПЛА к экстремально низким температурам. Отставание стало очевидно два года назад, после испытаний в Гренландии. Тогда основатель стартапа Arctic Unmanned Мадс Петерсен признался, что смог «продержать» беспилотник в воздухе всего три минуты.