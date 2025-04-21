Tagesspiegel: Россия опередила Европу в создании БПЛА для работы в Арктике

Согласно статье, Россия с 2008 года приступила к реализации программы развития БПЛА в Арктике, тогда как страны Северной Европы начали производство аналогичных дронов лишь в последние годы. Пока их попытки догнать Россию не увенчались успехом.
Россия опережает нас по развитию (арктических беспилотников) примерно на четыре-пять лет.
Среди лидеров отрасли Tagesspiegel назвала российскую компанию Zala Aero, которая входит в концерн «Калашников». Она давно занимается разработкой БПЛА и сумела адаптировать их к экстремальным арктическим условиям: российские дроны могут функционировать при температуре минус 20 градусов по Цельсию.
Кроме того, что у России уже есть беспилотники, которые могут летать несколько часов при температуре минус 40 градусов Цельсия. Такие дроны используются в Мурманске, уточняется в статье.
Как пояснил Хуовинен, хотя «северные страны НАТО сейчас пытаются наверстать упущенное, они все чаще терпят неудачу из-за местного климата». Они не могут приспособить аккумуляторы БПЛА к экстремально низким температурам. Отставание стало очевидно два года назад, после испытаний в Гренландии. Тогда основатель стартапа Arctic Unmanned Мадс Петерсен признался, что смог «продержать» беспилотник в воздухе всего три минуты.
С тех пор северные страны НАТО активизировали усилия по наращиванию арктического флота беспилотников. Финляндия закупила две тысячи дронов у французской компании Parrot 2 на сумму 2,5 млн евро. Они могут работать при температуре ниже 30 градусов Цельсия. Дания выделила на закупки арктических БПЛА большой дальности более 400 млн евро. В НАТО по-прежнему надеются догнать и обогнать Россию, отмечает издание.